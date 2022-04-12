В метро Нью-Йорка невідомий застрелив 5 людей

5 людей було застрелено в метро Нью-Йорка в годину пік у вівторок, і було виявлено декілька пристроїв, що не розірвалися

Про це повідомляє NBC New York.

За словами співробітників правоохоронних органів, щонайменше п’ятьох людей було застрелено чоловіком, який був одягнений у протигаз і помаранчевий будівельний жилет. Він зник з місця події і не був спійманий.

На місці нападу було знайдено кілька пристроїв, що не розірвалися.

Джерела повідомляють, що деяким із поранених пасажирів вдалося втекти, стрибнувши у потяг.

Пасажирів закликали триматися подалі від 36-ї вулиці та Четвертої авеню в районі Сансет-Парк у Брукліні «через розслідування» та «автомобілів швидкої допомоги та затримок на околицях», йдеться у заяві поліції Нью-Йорка.

За даними abc7ny, що щонайменше 13 людей було застрелено або поранено.

На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, видні закривавлені люди на платформі. // УНН