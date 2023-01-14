В місті Балаклія чоловіка викрили у вбивстві товариша

Під час конфлікту зловмисник побив знайомого, а потім скоїв постріл в голову з пістолета “Флобер”. Від отриманих травм потерпілий помер.

14 січня до відділу поліції № 1 Ізюмського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Балаклія. Вона розповіла, що її знайомій погрожують пістолетом.

Перевірити вказану інформацію виїхав наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. За адресою поліцейські встановили, що чоловік з жінкою прийшли в гості до свого знайомого. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. В результаті 50-річний власник домівки побив гостя розбитою пляшкою, а потім вистрілив з пістолета «Флобер». 53-річний чоловік помер на місці.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області