В Москве задержали тренера по плаванию, совращавшего детей

В Москве задержали гражданина Беларуси, который совратил у себя на родине по меньшей мере 12 мальчиков, работая тренером по плаванию.

Об этом сообщила пресс-служба белорусской полиции в своем телеграм-канале.

«По данным УВД Витебского облисполкома, на родине белорус совратил как минимум 12 малолетних мальчиков. Также проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних подростков», — говорится в сообщении.

Мужчина с 2013 года находился в межгосударственном розыске. Сотрудники белорусской милиции совместно с российскими коллегами установили его местонахождение.

В сообщении отмечается, что, работая тренером, мужчина входил в доверие к подопечным, после чего принуждал к действиям сексуального характера.

Сейчас задержанный находится под стражей. В ближайшее время его экстрадируют в Беларусь. // МК