В Николаеве 12-летнего мальчика напоили до потери сознания

Корабельный райсуд рассмотрел протокол, составленный на его мать

Корабельный районный суд г. Николаева рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленном полицейскими на местную жительницу И. по статье «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Соответствующее Постановление суда вступит в законную силу 12 января 2021 года, о чем сказано на сайте «Судебная власть Украины».

Судом было установлено, что, согласно протоколу (поступившему из Корабельного отдела полиции) от 5 декабря 2020 г., 28 ноября 2020 года (в 20:43) женщина «уклонилась от выполнения своих родительских обязанностей по отношению к своему малолетнему сыну, в результате чего последний находился в состоянии алкогольного опьянения».

В ходе рассмотрения дела И. пояснила, что 28.11.2020 года в 20 часов, когда она находилась на работе, сын сообщил, что находится на прогулке и скоро придет домой. Примерно через 30 минут ей позвонили из скорой и сообщили, что ее сына нашли на площади Заводской (возле завода «Океан» — прим. ред.) в ​​бессознательном состоянии.

Сразу прибыв к сыну, И. выяснила, что он находился в состоянии алкогольной интоксикации. После того, как ему стало лучше, по его словам узнала, что его напоили алкоголем взрослые мужчины. По этому поводу она обращалась в полицию по розыску и наказанию виновных, которые напоили его сына алкоголем, однако результатов это не дало. Теперь женщина не позволяет сыну оставлять их место проживания, кроме как для посещения уроков, — говорится в постановлении суда от 30 декабря 2020 года.