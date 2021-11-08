«Соціальні робітниці», які у столиці пограбували пенсіонера, перебуватимуть під вартою

Жінки під приводом обміну «старих» банкнот на «нові» потрапили в оселю киянина, та заволоділи його грошима. За скоєне їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Подія сталася на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. До поліції звернувся 91-річний киянин, який повідомив, що невідомі забрали у нього заощадження. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та патрульних.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, правоохоронці поспілкувались із потерпілим та з’ясували, що напередодні до його оселі завітали дві жінки, які представилися соціальними працівниками:

«Спільниці запропонували дідусеві розміняти старі банкноти на нові, після чого відібрали у нього 2700 гривень та втекли. Коли ми отримали від заявника детальний опис фігуранток, відразу орієнтували особовий склад підрозділів поліції Києва, завдяки чому зловмисниць затримали неподалік місця скоєння злочину».

Уродженок Дніпропетровської області, 1980 та 1999 років народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневої перевірки у зловмисниць виявили та вилучили грошові кошти потерпілого.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранткам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва