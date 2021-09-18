В Николаеве 15-летний подросток подозревается в смертельном наезде на ребенка

Автомобиль с характерными для ДТП повреждениями нашли.

В Николаеве 15-летний подросток подозревается в смертельном наезде на 11-девочку.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, вчера вечером неизвестный водитель автомобиля «Славута» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

В нескольких километрах от места наезда на девочку правоохранители нашли брошенным автомобиль «Славута» с характерными для ДТП повреждениями. Также установили трех человек, находившихся в транспортном средстве. По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель.

В рамках расследования производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего», следователи назначили ряд экспертиз, по результатам которых, в том числе, будет достоверно установлено, кто именно управлял автомобилем в момент ДТП.

В настоящее время проходят первоочередные следственные действия. // УНИАН