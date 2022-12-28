Затримано киянина, який систематично ґвалтував малолітню падчерку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактами неодноразового зґвалтування малолітньої дівчинки (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

У жовтні 2022 року до правоохоронних органів надійшла інформація від Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що поміщена до цього закладу 11-річна дівчинка, яку разом з 7-річною сестрою вилучили з неблагополучної родини, повідомила про факт сексуального насильства над нею з боку вітчима.

За результатами комплексу слідчих (розшукових) заходів, а також проведення психологічного дослідження дівчинки за допомогою «зеленої кімнати», інформація щодо вчинення відносно неї сексуального насильства знайшла своє підтвердження, триває розслідування можливого вчинення аналогічних протиправних дій стосовно малолітньої сестри потерпілої.

У межах досудового розслідування слідчі та прокурори здобули докази, достатні для затримання чоловіка та повідомлення йому про підозру. Наразі судом йому обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура