В Николаеве 25-летний мужчина избил и задушил собутыльника

В Николаеве полиция задержала 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бездомного. Задержанный сам признался в содеянном.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

6 июня около 22:45 в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления поступило сообщение от сотрудников полиции охраны о том, что во время патрулирования к ним обратился мужчина и сообщил, что убил человека.

На месте работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, который, осмотрев тело, обнаружил многочисленные телесные повреждения туловища.

Полицейские выяснили, что в тот вечер злоумышленник в компании бездомных употреблял алкоголь возле дома по проспекту Мира. В дальнейшем между ними возник конфликт, в ходе которого николаевец начал их бить, а потом душить одного из мужчин.

Правоохранители причастного к совершению преступления 25-летнего ранее судимого за ограбление злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-Процессуального Кодекса Украины.

При процессуальной поддержке прокуратуры в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство», и будет избираться мера пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. // Преступности.НЕТ