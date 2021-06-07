В Николаеве 25-летний мужчина избил и задушил собутыльника
В Николаеве полиция задержала 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бездомного. Задержанный сам признался в содеянном.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
6 июня около 22:45 в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления поступило сообщение от сотрудников полиции охраны о том, что во время патрулирования к ним обратился мужчина и сообщил, что убил человека.
На месте работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, который, осмотрев тело, обнаружил многочисленные телесные повреждения туловища.
Полицейские выяснили, что в тот вечер злоумышленник в компании бездомных употреблял алкоголь возле дома по проспекту Мира. В дальнейшем между ними возник конфликт, в ходе которого николаевец начал их бить, а потом душить одного из мужчин.
Правоохранители причастного к совершению преступления 25-летнего ранее судимого за ограбление злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-Процессуального Кодекса Украины.
При процессуальной поддержке прокуратуры в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство», и будет избираться мера пресечения.
Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. // Преступности.НЕТ