В Николаеве братья устроили «разборки» со стрельбой на дороге

Правоохранители задержали в Николаеве двух братьев, которые открыли стрельбу по другой машине из-за конфликта на дороге.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

«По словам потерпевшей, около 9:30 она ехала в автомобиле Toyota Corolla вместе с родственником, который находился за рулем. В это время неизвестные лица на Mitsubishi Galant начали создавать аварийную ситуацию на дороге, а именно — мешать движению авто. Когда Toyota остановилась, злоумышленники повредили ее, нанося удары ногами и руками, и пытались извлечь заявителя и водителя из салона. Водитель начал движение, а хулиганы — стрелять и преследовать авто пострадавших. В полицию женщина уже звонила на ходу», — сообщили правоохранители.

По данным пресс-службы, полицейские разыскали злоумышленников на одной из СТО Николаева.

Двух братьев, 28-ми и 32-х лет, следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У них изъяли автомобиль и пистолет типа револьвер системы «Флобер» с патронами и гильзы.

«По словам задержанных, конфликтную ситуацию на дороге начал сам водитель Toyota Corolla, а они хотели таким образом его проучить», — отмечают полицейские.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч .4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.