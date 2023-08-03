Правоохоронця з Луганщини судитимуть за державну зраду, а на його майно накладено арешт

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф старший інспектор з кадрового забезпечення одного з відділів поліції Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області залишився на тимчасово окупованій території регіону.

Чоловік зрадив присязі та добровільно вступив до так званого «новопсковського рввс мвс лнр». Там став «оперативним черговим».

Обвинуваченого оголошено в розшук.

На належні йому земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн гривень накладено арешт.

Наразі матеріали обвинувачення направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Йому загрожує покарання – 15 років позбавлення волі або довічне, з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури