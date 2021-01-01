В Николаеве фейерверк, залетевший на балкон, поджег две квартиры

В центре Николаева в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ночь с четверга на пятницу 1 января, в многоэтажном доме по улице Садовая, 18 в результате попадания фейерверка в балкон на 7 этаже произошло возгорание. На момент возгорания в квартире никого не оказалось.

На место происшествия прибыли три машины спасателей, газовая служба и карета скорой помощи. Позднее огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.