В Николаеве мамаша, жестоко убившая своего новорожденного сына, вновь родила ребенка

В четверг, 20 мая, в апелляционном суде Николаева прошло заседание по делу в отношении жительницы города, которая в феврале 2018 года родила ребенка на балконе и жестоко убила его, после чего выбросила в мусорный бак.

Дело рассматривала коллегия судей под председательством Николая Меняйло.

В ходе заседания адвокат ходатайствовал о переносе рассмотрения дела, так как его подзащитная «не может появиться в здании суда, поскольку пребывает в роддоме». Оказалось, что в 12 мая этого года горе-мать родила еще одного ребенка.

Сторона обвинения сообщила, что не возражает против ходатайства адвоката.

Выслушав мнение сторон, судьи перенесли рассмотрение дела.

Как сообщали «Новости-N», мать двоих несовершеннолетних детей, забеременела осенью 2017 года. О беременности она узнала спустя четыре месяца — аборт делать было уже поздно.

Ребенок для женщины был нежеланным. Беременность она скрыла от всех родственников, вела себя как обычно, курила и пила, на учет в консультацию не встала и к родам не готовилась.

В ночь с 5 на 6 февраля 2018 года она почувствовала, что начинает рожать. В квартире были родственники. Чтобы скрыть роды, женщина вышла на балкон. Там она подставила пластиковый тазик и родила живого мальчика, весом в 1836,5 грамма, ростом 42 сантиметра.

Сразу после родов женщина перерезала ребенку пуповину и стала давить левой рукой на лицо новорожденного. Одновременно с этим правой рукой с зажатыми маникюрными ножницами, она наносила множественные удары по всему телу своего сына. В общей сложности она ударила мальчика ножницами 22 раза. После того, как новорожденный перестал подавать признаки жизни, женщина убрала все следы с балкона, тело сына положила в пакет и спрятала до утра. Утром она вышла к мусорному баку во дворе между домами № 15 и № 17 по улице Крылова и выбросила пакет. Спустя два часа после этого в дом зашли полицейские, которым женщина во всем призналась.

7 февраля жительница Заводского района в контейнере для бытового мусора по ул. Крылова нашла младенца без признаков жизни.

В течение нескольких часов оперативники уголовного розыска и сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили 30-летнюю роженицу, которая ночью родила ребенка, убила и решила от него избавиться.

Позже пресс-служба прокуратуры Николаевской области сообщила, что жительнице Николаева, заколовшей своего новорожденного сына ножницами, грозит пожизненное заключение. // «Новости-N»