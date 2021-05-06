В Николаеве многодетная мамаша родила и задушила младенца

Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу под грязным бельем.

В Николаеве 28-летняя многодетная мать тайно родила ребенка дома и два дня прятала его тело. Сейчас ее подозревают в убийстве новорожденного.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О произошедшем в полицию сообщили соседи. Роженица призналась, что хотела выбросить младенца на помойку.

Отмечается, что мертвая новорожденная девочка лежала в тазу прикрытая кучей грязного белья.

Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу с бельем.

«Был живой на момент рождения. Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть был задушен», — сообщает начальник отделения полиции Николаевского районного управления полиции Андрей Донец.

Роженицу задержали. Она вместе с 30-летним мужем приехала из Херсона несколько лет назад.

Сообщается, что она была в декрете, а он ездил на заработки. Утверждает, что о том, что жена в очередной раз беременна, не знал. И как и рожала, якобы не слышал. // УНИАН