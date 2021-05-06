В Николаеве многодетная мамаша родила и задушила младенца
Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу под грязным бельем.
В Николаеве 28-летняя многодетная мать тайно родила ребенка дома и два дня прятала его тело. Сейчас ее подозревают в убийстве новорожденного.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
О произошедшем в полицию сообщили соседи. Роженица призналась, что хотела выбросить младенца на помойку.
Отмечается, что мертвая новорожденная девочка лежала в тазу прикрытая кучей грязного белья.
Двое суток мертвый ребенок пролежал в тазу с бельем.
«Был живой на момент рождения. Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть был задушен», — сообщает начальник отделения полиции Николаевского районного управления полиции Андрей Донец.
Роженицу задержали. Она вместе с 30-летним мужем приехала из Херсона несколько лет назад.
Сообщается, что она была в декрете, а он ездил на заработки. Утверждает, что о том, что жена в очередной раз беременна, не знал. И как и рожала, якобы не слышал. // УНИАН