В Николаеве пассажир маршрутки устроил стрельбу из-за сдачи

В Николаеве пассажир маршрутного такси угрожал водителю пистолетом из-за того, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

«Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу после оплаты за проезд. Тот начал нецензурно выражаться, затем оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что водителю удалось обезвредить агрессивного пассажира и он удерживал его до приезда правоохранителей.

Водитель маршрутного такси не пострадал, 36-летнего хулигана доставили в участок и задержали, оружие направили на экспертизу.

По происшествию начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. // Сегодня