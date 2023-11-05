В аеропорту Гамбурга озброєний чоловік із вечора суботи тримає у заручниках 4-річну доньку

В аеропорту німецького міста Гамбург озброєний чоловік тримає в заручниках 4-річну дівчинку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію видання NDR.

За інформацією NDR, отриманою від поліції, у суботу ввечері чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі — він зніс огорожу і в’їхав на злітно-посадкову смугу. Після чого він двічі вистрілив у повітря, а також кинув дві пляшки з горючою сумішшю — на щастя, вогонь швидко загасили, і він не завдав істотної шкоди.

Зловмисник же зупинив свій автомобіль на злітній смузі біля літака Turkish Airlines.

Як далі розвивалися події поки що не повідомляється, але відомо, що заручниця — донька чоловіка. Ймовірно, на крок взяти дитину в заручники, підштовхнула чоловіка суперечка про опіку над донькою з колишньою дружиною.

Наразі роботу аеропорту призупинено на невизначений термін, територія повітряного порту оточена поліцією, а будь-яке транспортне сполучення з ним призупинено. Усіх пасажирів, які перебували на території аеропорту на момент появи злочинця, евакуювали, зокрема й пасажирів літака, біля якого чоловік зупинив свій автомобіль.

Поліція продовжує переговори з чоловіком, який, як пише NDR, спілкується турецькою.