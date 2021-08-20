₴60 тис. за невзяття під варту — у Києві на хабарі затримано слідчу поліції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано слідчу СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києва, яка шляхом обману намагалася заволодіти коштами громадянина (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).



За даними слідства, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 000 гривень вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України.



19 серпня 2021 року під час передачі 60 тис. гривень поліцейську затримали. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого м. Києві, за оперативного супроводження ГУ «К» СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури