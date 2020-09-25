В Николаеве разоблачили администратора бани, который подрабатывал сутенером

В пятницу, 25 сентября, полицейские разоблачили администратора банного комплекса на сводничестве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

25 сентября сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Николаевской области и следователи Корабельного отдела полиции задокументировали факт сводничества для разврата проституток с клиентами 63-летним администратором банного комплекса.

Известно, что стоимость услуг одной проститутки составляла 1500 гривен в час. За каждого клиента женщины платили администратору по 300 гривен и таким образом заработки сводника могли достигать 3️0️ тысяч гривен в месяц.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильные телефоны, черновые записи и серверы видеонаблюдения.

В отношении двух проституток 32-х и 34-х лет правоохранители составили административные протоколы по статье 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Занятие проституцией», что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Относительно администратора следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали уголовное производство по признакам часть 2 статьи 302 Уголовного Кодекса Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. // Преступности.НЕТ