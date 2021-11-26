В Николаеве рядом с органами прокуратуры и полиции работал стриптиз-клуб «бордельного» типа 

В Николаеве полицейские 24 ноября разоблачили группировку сутенеров, организовавших публичный дом замаскированный под стриптиз-клуб.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Известно, что организовали бизнес супружеская пара, привлекшие к преступной деятельности еще четырех своих знакомых женщин в возрасте от 23 до 31 года, выполнявших роль администраторов. В обязанности администратора входили контроль над работой барменов, официантов, танцовщиц, непосредственно предоставлявших платные сексуальные услуги, получение и распределение денежных средств, а также подбор девушек для такой работы.

В клубе работало около 25 «танцовщиц», среди которых и несовершеннолетние. Для ведения бизнеса злоумышленники арендовали специальное здание.

— Платный сексуальный сервис стоил от 3000 до 8000 гривен в час. Также проститутки могли работать по адресам, которые указывали клиенты: квартиры, гостиницы, сауны. Из полученных средств сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальное отдавали подопечным. В сутки девушки обслуживали до 10 клиентов и могли заработать от 200 до 500 долларов США, — рассказал начальник управления миграционной полиции ГУНП в Николаевской области Дмитрий Кит.

Рекламировали услуги своего публичного дома распространяя визитки среди прохожих и водителей, а также на различных вебсайтах.

В рамках расследования правоохранители провели 11 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, телефоны, блокноты с записями, скретчкарты, флешнакопители, а также денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

41-летнюю организаторшу и одну из администраторок следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, трем другим фигурантам – сообщили о подозрении.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до десяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет окружная прокуратура.

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Отметим, что речь идет о стриптиз-клубе, который расположен на улице Артиллерийской. Буквально через дорогу от этого заведения находится здание отдела прокуратуры, а немного дальше, по улице Спасской, — Следственное управление ГУ Нацполиции.

В Сети также можно найти объявления о наборе «танцовщиц» в этот стриптиз-клуб – за работу «строго без интима» девушкам предлагали зарплату от 20 тысяч гривен, подвоз утром с работы домой. Опыт был необязательным – девушкам обещали обучение. Заведение проработало примерно восемь месяцев.

Преступности.НЕТ