В Николаеве воры, пытаясь скрыться после кражи, повредили 4 автомобиля

В Николаеве полицейские задержали воров, которые, пытаясь сбежать на автомобиле, повредили четыре припаркованных авто.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«Сегодня, 20 сентября, около 4 часов утра оперативники Управления уголовного розыска задержали трех преступников сразу после совершения ими кражи из магазина в Заводском районе областного центра», — говорится в сообщении.

Трое злоумышленников, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредив двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 тысяч гривен. После совершенного злоумышленники, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных транспортных средств.

Сейчас следователи задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

Готовятся материалы при поддержке прокуратуры для сообщения ворам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать задержанным меру пресечения.

Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений на территории Николаева.

Продолжается следствие.