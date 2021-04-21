В Николаеве задержали «домушников» из Одессы – их проверяют на причастность к 20 кражам

В Николаеве 19 апреля полицейские со спецназом задержали группу квартирных воров сразу после совершения очередной кражи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Николаевские оперативники Управления уголовного розыска, следователи Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры при силовой поддержке спецназовцев КОРД провели спецоперацию по задержанию «домушников», которые несколько месяцев совершали кражи на территории Николаева.

Воры были задержаны непосредственно после совершения серии краж с проникновением в жилище.

С начала года на территории Николаева был совершен ряд таких преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска установили, что трое злоумышленников являются жителями Одесской области в возрасте от 25-ти до 36-ти лет. Мужчины передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией, подбирали квартиры, расположенные на первом и втором этажах многоквартирных домов, после чего с помощью специальных средств взламывали металлические решетки на окнах, проникали в жилища граждан, где забирали денежные средства, ювелирные изделия, телефоны и другое ценное имущество.

Во время обыска автомобиля подозреваемых правоохранители изъяли телефоны, денежные средства, ювелирные изделия и другое похищенное имущество, а также орудия преступной деятельности.

Всех фигурантов доставили в отдел полиции, где следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-Процессуального Кодекса Украины.

Как выяснили полицейские, младший из преступников на момент задержания находился в розыске Белгород-Днестровским отделением полиции Одесской области за нанесение тяжких телесных повреждений. Двое также привлекались к ответственности.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств, начатых по части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса «Кража, соединенная с проникновением в жилище», за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас фигуранты проверяются на причастность минимум в двадцати совершенных квартирных кражах, а также к аналогичным преступлениям на территории соседних областей. // Преступности.НЕТ