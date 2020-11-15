В Николаевке совершено разбойное нападение на отца и сына

В городе Николаевка Донецкой области на отца и сына было совершено разбойное нападение.

Вот что стало известно изданию «Криминал».

Как сообщают источники, в полицию поступила информация от медиков о госпитализации 47-летнего мужчины с тяжкими телесными повреждениями.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавшего избили двое мужчин, которых привезла к нему его знакомая.

62-летняя жительница Славянска обвинила мужчину, который присматривал за ее домом, в краже денег и драгоценностей, и попросила своих знакомых «помочь» вернуть ей краденое.

Ворвавшись в квартиру к пострадавшему, мужчины начали его избивать, после чего связали и вымогали деньги, которые он, якобы, украл. После этого злоумышленники отправились к отцу пострадавшего и завладели его денежными средствами. Отца и сына мужчины вывезли за пределы города, где продолжили над ними издеваться, угрожая утопить, после чего скрылись с места происшествия.

Злоумышленники были задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 187 часть 4 (Разбой) УК Украины.

На месте работали специалисты «Скорой помощи», патрульная полиция и следственно-оперативная группа.