В Никополе мужчина зарубил топором отца

В городе Никополь Днепропетровской области мужчина, 1970 года рождения, до смерти забил топором своего отца, нанеся несколько ударов по голове,

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие случилось 17 октября в одном из жилых домов по улице Шевченко. Как выяснилось, между пенсионером и его сыном возник конфликт, в ходе которого последний схватил топор и нанес отцу ранения в голову, от которых тот скончался на месте.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий изъяли и направили на экспертное исследование орудие преступления – топор.