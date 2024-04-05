Уродженець Одещини у змові з матір’ю інформував ворога про Сили оборони і «прильоти» по припортовій зоні

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України за фактом несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підозрюваний у 2014 році виїхав з Одещини та наразі проживає на території рф. Упродовж вересня – жовтня 2023 року він отримував інформацію від своєї матері про місця дислокації та пересування підрозділів українських Сил оборони в Одеській області.

Розвіддані чоловік передавав представникам так званої «народної міліції «днр» через заборонену в Україні соціальну мережу.

Він інформував про ворожі «прильоти», зокрема по припортовій зоні, а також коригував здійснення повторних атак.

Така «діяльність» сприяла державі-агресору для вогневого ураження із застосуванням невибіркової дії.

Нагадаємо, що 08.11.2023 на території Одеської області була затримана матір підозрюваного, наразі вона перебуває під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники УСБУ в Черкаській області.

Санкція ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури