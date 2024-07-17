В Одесі судитимуть трьох працівників лікарень, які завдали державі збитків на суму понад ₴3 мільйони

Неналежне виконання працівниками своїх службових обов’язків призвело до укладення договорів з кількома суб’єктами господарської діяльності про закупівлю товарів для медустанов за завищеними цінами. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Викрили протиправні дії службових осіб медичних установ слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

Розпочавши у 2022 році кримінальне провадження за фактом можливих порушень у сфері публічних закупівель в одній з комунальних некомерційних підприємств, слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення службовій особі медзакладу про підозру у службовій недбалості. Окрім того, у результаті проведених слідчо–розшукових заходів правоохоронці виявили ознаки аналогічних правопорушень, які вчинялись і в інших медичних установах міста.

Так, слідчі встановили, що двоє чоловіків та одна жінка, які займали різні посади в комунальних некомерційних підприємствах, відповідали за пошук найбільш економічно вигідних комерційних пропозицій для придбання товарно-матеріальних цінностей медичного призначення, необхідних для забезпечення закладів охорони здоров’я, що визначені опорними з надання медичної допомоги постраждалим унаслідок військової агресії рф проти України.

Неналежне виконання працівниками своїх службових обов’язків призвело до укладення договорів з кількома суб’єктами господарської діяльності про закупівлю товарів за завищеними цінами. Унаслідок цього на рахунки постачальників безпідставно було перераховано гроші за придбані медичні матеріали у сумі, що перевищувала ринкову вартість. Один фігурант спричинив медичній комунальній установі збитків на понад 700 тис. грн, другий – на понад 1,2 млн грн, а третя жінка – майже на 1,2 млн грн.

«Зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, ми висунули всім фігурантам обвинувачення у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4250 до 12750 гривень. Обвинувальні акти з усіх трьох проваджень вже скеровані до суду для розгляду справи по суті. Крім того, нами виділені матеріали в окреме провадження, в рамках якого ми продовжуємо встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння аналогічних правопорушень», – зазначив слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Сергій Кулагін.

Відділ комунікації поліції Одещини