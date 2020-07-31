В Никополе пытались взорвать автомобиль предпринимателя

В Никополе неизвестный заложил взрывчатку под авто местного предпринимателя.

Об этом сообщили УНН правоохранители.

«Полиция Никополя расследует покушение на убийство местного предпринимателя. Когда человек отдыхал в одном из кафе города, один из сотрудников заведения сообщил ему, что случайно увидел, как неизвестный мужчина подошел к авто Renault Duster, на котором приехал посетитель, присел и якобы пытался проколоть шины. Предприниматель сразу пошел проверить, что произошло и обнаружил прикрепленный пакет к днищу авто под местом водителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель сразу вызвал полицию.

«Полицейские обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, которое, вероятно, должно было быть приведено в действие дистанционно. По предварительной информации, устройство содержало 400 граммов пластида. Сейчас начато уголовное производство по факту покушения на убийство», — резюмировали правоохранители.