В Новой Каховке после драки в кафе умер военнослужащий

В Новой Каховке (Херсонская область) после драки в кафе умер военнослужащий. Поводом к драке стала с ссора с гражданскими.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг» в Facebook.

В сообщении говорится, что фиксируются случаи, когда военнослужащие пренебрегают правилами поведения за пределами воинской части. В частности, вчера возле одного из кафе в Новой Каховке между военным и гражданскими возникла ссора, которая переросла в драку. В результате он получил телесные повреждения и умер на месте.

Также сообщается, что полиция проводит следственные действия, а командир воинской части назначил служебное расследование. // РБК-Украина