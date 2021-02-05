В Новомосковске продавщица обокрала ювелирный магазин почти на ₴2,5 млн.

В Днепропетровской области продавщица ювелирного магазина воровала драгоценности и продавала их: общий ущерб, нанесенный такими преступными действиями владельцу магазина, составил почти два с половиной миллиона гривен.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, 58-летняя жительница Новомосковска устроилась продавщицей в ювелирный магазин и на протяжении одного года работала там. В период работы в торговом заведении, женщина тайно похищала ювелирные изделия и реализовывала их. Деньги от продажи драгоценностей она забирала себе. В мае 2020 года владелец магазина провел проверку и обнаружил недостачу на общую сумму почти 2 500 000 гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство. Новомосковской городской прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении продавщицы за присвоение чужого имущества, которое было ей вверено, совершенное в особо крупных размерах (ч. 5, ст. 191 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет и с конфискацией имущества.