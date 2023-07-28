В.о. директора КП Львівської міськради повідомлено про підозру в одержанні хабаря

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконуючому обов’язки директора одного із комунальних підприємств Львівської міської ради. Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав від місцевого мешканця 700 доларів США хабаря.

Підозрюваний вимагав гроші за виготовлення ескізного проекту на самовільно збудований житловий будинок. Останній знаходиться на земельній ділянці, розташованій в одному із сіл Львівського району.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК України, після одержання коштів.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, а також відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури