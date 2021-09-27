В. о. керівника держпідприємства підозрюється у заволодінні врожаєм коріандра майже на ₴800 тис.

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури повідомлено про підозру виконуючому обов’язків директора сільськогосподарського державного підприємства Національної академії аграрних наук України у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволодів майже 40 тоннами врожаю коріандра, чим завдав державі майже 800 тис грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Найполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури