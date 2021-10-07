Керівники підрядного підприємства підозрюються у розкраданні понад ₴5,7 млн. на ремонті корпусу наркологічної лікарні «Соціотерапія»

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру колишньому та чинному керівнику підрядного підприємства за фактом привласнення коштів територіальної громади міста Києва, виділених на капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП «Київської міської наркологічної клініки «Соціотерапія» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 — 2021 років між КНП «Київської міської наркологічної клініки «Соціотерапія» та суб’єктом господарювання укладено договір підряду щодо капітального ремонту будівлі одного з лікувальних корпусів КНП «Київської міської наркологічної клініки «Соціотерапія» на загальну суму 16 млн гривень.

У той же час, слідством встановлено, що передбачені договором роботи виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

За висновками судової економічної експертизи, понад 5,7 млн гривень із загальної суми оплати робіт, привласнено підрядником.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура