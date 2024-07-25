В.о. начальника КП «Київський метрополітен» підозрюється у службовій недбалості, яка призвела до масштабної аварії

Окрім начальника метрополітену, у службовій недбалості, яка призвела до закриття деяких станцій метро підозрюється начальник служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен». Запобіжний захід щодо нього буде обрано згодом.

Нагадаємо, у грудні 2023 року між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» сталося підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним.

Аварія спричинила тимчасове обмеження руху потягів на декількох станціях «синьої гілки» та повне закриття окремих станцій. У службовій недбалості, яка призвела до розгерметизації тунелів поліцейські викрили виконуючого обов’язки начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» та начальника служби колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен».

Встановлено, що руйнування елементів споруди тунелю метрополітену тривало протягом близько 14-ти років, а вказані службові особи, усвідомлюючи можливість настання тяжких наслідків від експлуатації тунелю – приховували факти критичного стану. Відтак, у грудні 2023 року між станціями «Деміївська» – «Либідська» сталося аварійне підтоплення тунелю та просідання ґрунту над ним. Як наслідок, КП «Київпастранс» було вимушено запустити тимчасові маршрути наземного транспорту, це завдало територіальній громаді столиці збитків, на суму понад 138,5 млн грн. «Київський метрополітен» в свою чергу, зазнав збитків на суму майже 26 млн грн.

Слідчі оголосили посадовцям метрополітену про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, за що їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту виконуючому обов’язки начальника КП «Київський метрополітен», другому фігуранту кримінальної справи запобіжний оберуть згодом.

Відділ комунікації поліції Києва