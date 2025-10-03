На Миколаївщині підрядник заволодів ₴4,9 млн під час ремонту лікарні

За процесуального керівництва прокурорів Баштанської окружної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному директору товариства у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства, при ремонті фасаду однієї з лікарень Баштанського району завищив обсяги будівельних робіт. У подальшому він вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт, що дозволило йому незаконно отримати 4,9 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – Баштанський РВ УСБ України в Миколаївській області.

За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура