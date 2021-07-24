В Оболонском районе столицы голый мужчина напал на женщину

На крики пострадавшей прибежали неравнодушные – мужчину пытались задержать, но не смогли

В Оболонском районе Киева ночью 24 июля обнаженный мужчина напал на женщину. Он пытался ее затащить в автомобиль и предлагал интим.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Киев оперативный».

По словам пострадавшей, она живет на улице Богатырская и стояла за магазином, говорила с подругой. Тогда к ней подъехал автомобиль Dodge красного цвета. Из салона вышел обнаженный мужчина в неадекватном состоянии.

«Силой пытается меня затащить внутрь, предлагая «прекрасно провести вечер, по**сать». Я начинаю кричать на весь микрорайон и сбегаются люди в округе, которые откликнулись на мой ор. Вместе мы преграждаем ему путь, но он отбрасывает меня автомобилем на пешеходную дорожку», — сказала она.

Очевидцы позвонили в полицию в 00:10, но трубку никто не взял. Еще раз звонили в 2:00, но тоже никто не ответил. Женщина отметила, что в итоге ей никто не перезвонил и вызов не зафиксировали.

«Человек за рулем полностью неадекватен, возможно пьяный, под наркотиками или просто имеет психические расстройства», – добавила она. // «Сегодня»