В Оболонському районі столиці чоловік праскою побив співмешканку

Під час сварки чоловік схопив праску та кілька разів вдарив жінку у живіт. Оперативники кримінальної поліції затримали порушника за місцем проживання, а слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на проспекті Івасюка було виявлено жінку з тілесними ушкодженнями. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхали оперативники та слідчо-оперативна група.

Працівники поліції з’ясували, що у ході розпиття алкогольних напоїв між цивільним подружжям виник словесний конфлікт, під час якого чоловік схопив праску та завдав жінці близько п’яти ударів. Потерпілу негайно госпіталізували у лікарню із закритою травмою живота та розривом селезінки.

Оперативники затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився – уродженець Сумщини, 1964 року народження, раніше судимий за розбійний напад.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва