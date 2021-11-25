В Одесі 17-річний хлопець викрав авто та влаштував гонку з поліцією

У Приморському районі Одеси увагу поліції привернув автомобіль Daewoo, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Рішельєвській. На вимогу патрульних зупинити автомобіль водій зреагував втечею, порушуючи ПДР та створюючи аварійні ситуації.

На Тираспольській вулиці патрульні наздогнали втікача.

За кермом автівки виявився 17-річний хлопець без документів на авто.

Згодом патрульні отримали орієнтування про викрадення цього автомобіля. // Вартові еспресо