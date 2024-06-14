В Одесі 5-річна дитина ледь не випала з 5-го поверху

Одеські поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який залишив 5-річну донечку саму вдом

Подія сталася на вулиці Космонавтів.

На дівчинку, яка знаходилася на підвіконні і тягнулася до розташованого поряд балкону, звернули увагу перехожі та викликали поліцію з рятувальниками.

«Прибувши на місце події, ми одразу знайшли спільну мову з маленькою Владиславою, попросили її не робити різких рухів, аби вона не впала вниз, а обережно повернутися в квартиру. Дитина робила все так, як ми їй казали, і згодом кинула нам через вікно ключі від оселі, за допомогою яких ми зайшли всередину. Дівчинка розповіла нам, що мешкає з батьком, який на роботі. На підвіконня вона забралася, бо хотіла дістати іграшку, яку ненароком впустила на балкон з іншого вікна, що прилягає до нього», – зазначила старша інспекторка сектору ювенальної превенції Одеського районного управління поліції № 1 Тетяна Чабанюк.

Разом зі службою у справах дітей поліцейські розшукали батька дівчинки. Як з’ясувалось, він мешкає удвох з донькою в орендованій квартирі та виховує її самостійно, оскільки мати дівчинки була позбавлена батьківських прав. Сам чоловік раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Він пояснив, що через роботу змушений залишати доньку саму вдома.

«З батьком маленької Влади ми провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та склали відносно нього протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це правопорушення суд може накласти на чоловіка стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень», – додала ювенальна поліцейська.

Крім цього, чоловіку запропонували допомогти із влаштуванням донечки до дитячого садочка, що полегшить її виховання і дозволить поєднувати його з роботою.

Одеське районне управління поліції № 1