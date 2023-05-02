В Одесі чоловік образився на роботодавця і спалив орендоване ним майно

Поліцейські викрили зловмисника, який умисно підпалив торговельний павільйон.

Подія сталася на початку березня на вулиці Академіка Вільямса. Унаслідок протиправних дій фігуранта вогнем було пошкоджено кіоски двох громадян. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Правопорушник запальничкою підпалив ззовні тентове покриття овочевого МАФу. Занесене полум’я охопило споруду та перекинулося на кіоск, розташований поруч.

Громадяни повідомили про пожежу рятувальникам, які її ліквідували.

Під час слідчо-оперативних заходів співробітники територіального підрозділу поліції та управління карного розшуку ГУНП в Одеській області викрили у скоєнні підпалу 33-річного містянина. Своїми діями він завдав потерпілим загальних збитків на суму більше 420 тисяч гривень.

Зі слів правопорушника, злочинний намір виник у нього на ґрунті особистих неприязних стосунків з орендарем МАФу, у якого він працював різноробочим. У той де, коли фігурант підпалив чуже майно, він сам собі влаштував вихідний, за що роботодавець його насварив.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років», – зазначив начальник відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

Одеське районне управління поліції № 1