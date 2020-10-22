В Одесі чоловік вбив знайомого і сховав тіло на балконі

В Малиновському районі Одеси місцевий житель вбив чоловіка, з яким познайомився на вулиці і запросив у гості.

Під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці звернули увагу на сморід, що просочився в під’їзд однієї з багатоповерхівок. Встановивши господаря оселі, вони з’ясували, що 44-річний чоловік скоїв умисне вбивство, повідомляє Нацполіція Одеської області.

Зі слів затриманого, з потерпілим – 42-річним містянином – він познайомився на вулиці, запросив його в гості, а за частуванням спричинив смертельні ножові поранення, бо той нібито з надмірною пихатістю розповідав про своє життя.

Поліцейські вилучили з квартири фігуранта знаряддя злочину, скривавлений одяг та інші речові докази.

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. // Діло