Чоловік звернувся до кримінального «авторитета», щоб «вибивати» неіснуючі борги у мешканців Лозівського району

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному раніше неодноразово судимому чоловіку за фактом звернення до особи щодо застосування нею злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний звернувся за допомогою до «кримінального авторитета», який встановив злочинний вплив у Лозівському районі — збирав «данину» з підприємців та вимагав неіснуючі борги у місцевих мешканців.

Підозрюваний попрохав «авторитета» посприяти вирішенню особистих питань — «вибити борги» у інших осіб за начебто невиконання ними попередніх домовленостей щодо торгівлі автомобілями. Аби «переконати» своїх жертв віддати гроші, зловмисники погрожували їм насильством.

Щоб уникнути фізичної розправи, один з потерпілих погодився на умови зловмисників та «заплатив» їм, інший чоловік передав власний автомобіль «ВАЗ-21099».

Наразі підозрюваний, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебуває в Харківському слідчому ізоляторі — він є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні.

Стосовно «кримінального авторитета» до суду раніше було направлено обвинувальний акт за фактом поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура