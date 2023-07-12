В Одесі чоловік загинув в результаті підриву гранати
Тіло громадянина із тілесними ушкодженнями, характерними для отримання під час спрацювання вибухового пристрою, виявили сьогодні вранці у дворі багатоквартирного будинку на Французькому бульварі.
Під час огляду місця події поліцейські виявили неподалік загиблого важіль від ручної гранати.
Зараз усі обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet