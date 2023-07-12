В Одесі чоловік загинув в результаті підриву гранати

Тіло громадянина із тілесними ушкодженнями, характерними для отримання під час спрацювання вибухового пристрою, виявили сьогодні вранці у дворі багатоквартирного будинку на Французькому бульварі.

Під час огляду місця події поліцейські виявили неподалік загиблого важіль від ручної гранати.

Зараз усі обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство».

ГУ Національної поліції в Одеській області