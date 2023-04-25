В Одесі чоловіка судили за замовлення вбивства голови сільради

“Виконавець” вбивства звернувся до поліції.

Малиновський районний суд Одеси засудив чоловіка, який найняв кілера для вбивства голови Сухолиманської сільської ради.

Як йдеться у вироку суду, в листопаді 2016 року фігурант зустрівся з деяким чоловіком в одному із барів в центрі Одеси та сказав, що хоче вбити Сухолиманського сільського голову Овідіопольського району. За це він запропонував 500 доларів та земельну ділянку вартістю близько 20 тисяч доларів після виконання заказу.

Щоб виконавець вбивства впізнав жертву, замовник надав йому газету з фото. Однак “кілер” звернувся до поліції, вбивство було інсценовано, а замовнику надали фальшиві фото “вбитої жертви”.

У суді 67-річний чоловік своєї вини не визнав. Він стверджує, що вбивство не замовляв, а сільський голова неправомірно розпоряджається землею. Також він заявив, що проти нього організували провокацію.

У свою чергу, потерпілий заявив, що з засудженим знайомий близько 40 років як з мешканцем с. Сухий Лиман. Спочатку відносини між ними були нормальні, до тих пір, поки той не звернувся до нього з проханням надати у власність певну земельну ділянку, але йому було відмовлено. “Встановлено, що фігурант хотів сам обійняти цю посаду, отримати доступ до розпорядження земельними ділянками та мати вплив на їх виділення”, – йдеться у вироку.

Пенсіонера визнали винним у замовленні вбивства та призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити моральну шкоду 100 тисяч гривень, та компенсувати потерпілому правову допомогу 70 тисяч гривень. // УНІАН