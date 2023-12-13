В Одесі двох чоловіків викрили в незаконних оборудках з психотропними речовинами у великих розмірах

Зловмисників правоохоронці викрили у Київському районі міста. В одного вилучили амфетамін, а в другого – PVP. Обом загрожує позбавлення волі.

Першого правопорушника поліцейські виявили неподалік поштового відділення на вулиці Варненській. Слідчі вилучили у нього поліетиленовий згорток з психотропною речовиною – амфетаміном в особливо великих розмірах. Чоловік пояснив, що замовив психотроп через інтернет-мережу, отримав поштою та зберігав нібито для особистого вживання.

Другого порушника – водія легковика – поліцейські зупинили на вулиці Дмитра Донського за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. Під час складання адміністративних матеріалів виявилося, що містянин має при собі «солі», які з його слів він знайшов на вулиці і зберігав для себе. Викликані на місце події слідчі, вилучили у чоловіка три полімерних пакетики із особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP у великим розміром.

Належність вилучених у обох фігурантів речовин до психотропних та їх вагу було підтверджено експертними висновками.

За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими в ході розслідувань, першому фігуранту слідчі повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Другому – за ч. 2 ст. 309 ККУ у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропної речовини у великих розмірах без мети збуту. За цей злочин підозрюваному загрожує покарання штрафом від 34 до 85 тис. гривень або позбавленням волі на строк до трьох років. Крім цього, чоловік понесе покарання за керування транспортним засобом у стані сп’яніння – складені відносно нього матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП правоохоронці скерували до суду. Санкція цієї статті – штраф у розмірі 17 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Досудове розслідування кримінальних проваджень здійснюють слідчі Одеського районного управління поліції № 1. Наразі поліцейські встановлюють канал постачання до підозрюваних заборонених речовин.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1