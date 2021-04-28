В Одесі двоє 17-річних братів вкрали мопеди у студентів-іноземців

Вночі на вул.Маршала Говорова неповнолітні злодії викотили зі стоянки, поруч з гуртожитком, два припаркованих мопеда, замкнули проводи в замку запалювання і поїхали.

Викрадачів розшукали наступного дня. Хлопці зізналися, що вкрадені мопеди планували залишити собі. Їх в якості речових доказів поліцейські вилучили і повернули власникам.

Братам-злодіям загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Слідство триває.

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