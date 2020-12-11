На Луганщині до 7 років позбавлення волі засуджено вітчима, який розбещував малолітню дитину
Прокурори Міловського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області довели у суді винуватість чоловіка у розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України) та обґрунтованість призначення йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
У ході судового розгляду встановлено, що після переїзду до співмешканки неодноразово судимий житель Міловського району регулярно вчиняв розпусні дії щодо її доньки. На момент вчинення злочину дівчинці виповнилося 9 років. У кримінальному провадженні задокументовано численні епізоди розбещення вітчимом малолітньої дитини упродовж 2016-2018 років.
Міловський районний суд Луганської області, дослідивши матеріали справи, заслухавши потерпілу та її матір, погодився з доводами прокурора й призначив обвинуваченому справедливий строк реального відбування покарання.
Під час судового засідання обвинувачений винним себе не визнав та відмовився від будь-яких пояснень.
Зазначимо, що максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом України за вказаний злочин, – 8 років позбавлення волі.\
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Міловського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)