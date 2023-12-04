В Одесі двоє молодиків, погрожуючи пістолетом, відібрали майно на загальну суму понад ₴60 тисяч

Зловмисники з інших областей, які здобували тут вищу освіту, заволоділи майном двох таких самих юнаків, що навчаються у вищих навчальних закладах. Слідчі повідомили правопорушникам про підозру. За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Поліцейські встановили, що ввечері на Фонтанській дорозі до потерпілих, які прогулювались містом, підійшли зловмисники і, спрямувавши у їх бік пістолет, відібрали у них сумки, телефони, банківські картки й документи. Своїми протиправними діями нападники завдали хлопцям загалом більше 66 тисяч гривень майнових збитків.

Потерпілі негайно повідомили про подію до поліції, і співробітники Одеського районного управління поліції № 1 впродовж кількох годин розшукали та затримали правопорушників. Вони самі вказали, де сховали майно, здобуте злочинним шляхом. А в ході невідкладного обшуку в орендованій одним із них квартирі поліцейські вилучили імовірне знаряддя злочину – пістолет, який, попередньо, до вогнепальної зброї не відноситься. Його скерували на експертизу.

На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили фігурантам про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1