В Одесі на хабарі у 2000 доларів затримано адвоката

Кошти, отримані як неправомірна вигода, фігурант ретельно заховав в офісному приміщенні, поклавши їх у спальний мішок.

За даними правоохоронців, адвокат — депутат Херсонської районної ради — обіцяв громадянам за певну винагороду вплинути на суддів районного суду під час винесення ними рішення в адміністративних справах.

19 червня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Одеській області Національної поліції України спільно з детективами НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали фігуранта на отриманні 2000 доларів США неправомірної вигоди. Кошти він ретельно заховав в офісному приміщенні, поклавши їх у спальний мішок.

Адвокатові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Також перевіряється причетність до кримінального правопорушення працівників суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України