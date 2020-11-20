В Одесі пасажир пограбував таксиста і викрав його авто (відео)

В Одесі чоловік викликав таксі, а по дорозі до пункту призначення пригрозив водієві ножем і відібрав смартфон. Зловмисник виштовхав чоловіка з салону і викрав ще й автівку.

Подія сталася на вулиці Мечнікова.

Потерпілий викликав поліцію. Викрадача знайшли впродовж кількох годин. В його домі був мобільний телефон, ключі від автомобіля таксі та документи на нього, а також ніж, пістолет з набоями та інші докази. А ось сховану ним автівку розшукали на околиці міста, повідомляє ТСН.

36-річному вихідцю з Закавказзя вручили підозру у розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконним поводженням зі зброєю. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. // Діло