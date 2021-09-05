В Днепре на Калиновой мужчина задушил сожительницу

В Днепре на Калиновой нашли тело женщины без признаков жизни. Полиция разыскивает сожителя погибшей, который в данный момент не выходит на связь.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

На Калиновой 83 женщина снимала жилье вместе с сожителем, однако по неизвестным причинам перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Прибыв на место, правоохранители открыли двери в квартиру вместе с дочерью владельца жилья и дядей съемщицы. Внутри полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни. Мужчина, также проживавший в квартире, исчез и не отвечает на звонки.

Погибшая является жительницей Лозового в Харьковской области, на Калиновой проживала вместе с мужчиной и детьми, которые в данный момент находятся у бабушки. По одной из версий, сожитель задушил женщину и сбежал. В данный момент следователи пытаются установить местонахождение мужчины. Детали произошедшего устанавливаются.