В Одесі покидьок кидався на поранених воїнів ЗСУ

В Одесі неадекватний чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, а після напав та на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування “Південь” у Facebook.

Що передувало

В Одесі вдень понеділка, 15 липня, перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати непристойні жести.

Неподалік від місця події знаходились воїни, які проходять лікування у шпиталі. Вони підійшли до громадянина та ввічливо попросили заспокоїтися. У відповідь на це нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців.

Поранені військові змушені були чинити опір та заспокоїти громадянина.

Реакція ТЦК

У відомстві зауважили, що військовослужбовці ТЦК участь у конфлікті не брали.

Водночас там звернулись до жителів Одеси та області: військові просто зараз захищають нашу державу від ворога. Захищають кожного з вас. Збивають ракети, знищують окупантів, топлять ворожий флот. Ці люди – герої.

“Більшість військовослужбовців ЗСУ – мобілізовані громадяни, які виконують свій конституційний обовʼязок. Тому ПОВАГА до ЗСУ має бути у кожного на першому місці”, – сказано у повідомленні.