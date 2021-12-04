В Одесі поліцейські припинили роботу двох шахрайських call-центрів

Дані організації під приводом надання банківських послуг і грошових вкладів у криптовалюту та інші активи отримували від громадян іноземних країн, зокрема Німеччини, Польщі, Чехії, Італії та Росії дані банківських карток і за допомогою електронно-обчислювальної техніки знімали з них гроші.

За місцями розташування шахрайських контор за силової підтримки баталйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області були проведені санкціоновані Київським районним судом міста Одеси обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили всю оргтехніку, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють повне коло осіб, які причетні до даних афер, ошуканих громадян та суму завданих їм збитків.

Заходи проводять співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління міграційної поліції Одещини та Управління карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках провадження, розпочатого за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують: реквізити банківських карток, зокрема термін їхньої дії, короткі CVV-коди та паролі, не можна розголошувати за жодних обставин, їх не мають право питати у громадян навіть працівники банківських установ. Якщо хтось намагається випитати цю інформацію, приміром, під приводом якихось негараздів з вашою карткою, негайно припиніть розмову і зателефонуйте або сходіть до банківської установи, в якій обслуговуєтеся, та поцікавтеся у достовірності наданого повідомлення. Про будь-які шахрайські схеми обов’язково повідомляйте до поліції, яка має фахових спеціалістів з їх викриття.

Відділ комунікації поліції Одеської області